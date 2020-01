‘Santa’: il Coro Voci d’Alpe e il concerto itinerante

Da Franco Borlenghi (“Santa Magazine”), autore anche delle foto, riceviamo e pubblichiamo

Un sabato pomeriggio di ottima musica, di bellissimi Cori che si espandevano per il centro cittadino. Come ormai tradizione, infatti, il Coro Voci d’Alpe, sotto la guida del Maestro Giuseppe Tassi, ha offerto alla città il proprio Concerto Itinerante. Con pezzi della Tradizione Alpina e motivi popolari e natalizi, il Gruppo Corale ha intrattenuto i cittadini e gli ospiti durante il passeggio preserale, partendo da largo Amendola e terminando in piazza Caprera, sostando in diversi punti, per donare al pubblico il proprio repertorio musicale.