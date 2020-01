‘Santa’: domani la Befana vien dal mare

Da Franco Borlenghi, Santa Magazine, autore anche delle immagini, riceviamo e pubblichiamo

“La Befana vien dal Mare”, una tradizione, ormai acquisita, si ripeterà anche quest’anno, grazie ad una bella collaborazione tra tanti Amici.

Domani, lunedì 6 Gennaio, la simpatica Vecchietta, sbarcherà a Corte, all’imboccatura della Calata del Porto (in prossimità del Pontile CNL), portando dolci e regali a tutti i bambini intervenuti. In effetti, le “Befane” saranno più di una. Vi sarà anche un’emersione dal mare, per dimostrare che la “Vecchietta”, non solo vola ma, si adegua perfettamente al nostro ambiente.

Le immagini, dello scorso anno, mostrano il successo della Manifestazione. Vi aspettiamo tutti, Lunedi, intorno alle ore 11..