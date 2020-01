Ricorrenze: le ricette di Renzo Bagnasco

Da Renzo Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Omaggio a Vito Elio Petrucci, l’ultimo grande cantore di Genova.

All’inizio dell’anno ricordiamo brevemente i menù delle ricorrenze.

A Genova si è sempre rispettato il rituale previsto per i vari anniversari con sempre gli stessi menù “codificati” e ripetuti negli anni. Le date da rispettare e che perpetuino la tradizione, sono:

Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Epifania, Ultimo giorno di Carnevale, San Giuseppe, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Sant’Antonio, Pentecoste, San Giovanni Battista, San Pietro, San Gaetano, Festa della Madonna della Guardia, Ognissanti, Giorno dei morti, Compleanno, Onomastico e Parto.

E questo noi faremo ad ogni loro scadenza.

Per l’Onomastico il menu, sempre lo stesso, era quello che in età giovanile si era rivelato il più gradito al festeggiato mentre, per il Parto, alla puerpera veniva servito del pancotto in tazza dopo, ahimè, l’immancabile olio di ricino. Spesso la tazza era realizzata espressamente per la neo mamma; ne esistono a firma di grandi ceramisti.

Cominciamo:

Ognissanti: erano d’obbligo i ravioli o i taglierini verdi conditi con il sugo di funghi e, a seguire, pollo arrosto con patate e funghi sott’olio. Non necessita dare alcuna descrizione perché sono tutti manicaretti reperibili in commercio.