Regione: “Pubbliche assistenze, poteva pensarci Burlando” (4)

“Leggo di un PD particolarmente insultante. Forse non hanno trascorso bene le ferie. Comunque l’argomento è troppo serio per essere lasciato al populismo di sinistra. Tra la Giunta Biasotti e la Giunta Toti ci sono stati dieci anni di Giunta Burlando: se revocare una gara o un appalto a detta del PD è così semplice perché non lo hanno fatto quando governavano? Potevano risolvere il contratto di appalto dei trasporti interni in Asl5 come richiesto all’epoca dall’ANPAS, costretta poi a fare un ricorso sul quale si è pronunciato nel febbraio 2018 il Consiglio di Stato, imponendo di disapplicare la legge sui trasporti sanitari e di mettere a gara i trasporti interni”. L’assessore alla Sanità Sonia Viale controreplica al Pd sulla questione pubbliche assistenze.

“Se i consiglieri dell’opposizione – aggiunge l’assessore – hanno così voglia di cavalcare le preoccupazioni, visto che sono al governo in Europa e nel Paese, modifichino le regole europee e nazionali a causa delle quali oggi stiamo affrontando questi problemi. Perché è comodo dare lezioni quando si è all’opposizione e non ci si deve assumere alcuna responsabilità. Per il resto li aspetto in commissione per approvare la legge, auspicando che non trovino scuse per non votarla”.