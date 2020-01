Recco: stasera tombolata della Croce Verde, in palio una crociera

A Recco, nella palestra della scuole medie in via Massone, si sta lavorando per la tradizionale tombolata della Croce Verde, in programma stasera alle 20, che ha come ricco primo premio una crociera MSC per due persone nel Mediterraneo.

Il ricavato dalla serata sarà utilizzato per l’acquisto di una sedia dotata di cingoli motorizzati, che permettono di farla scorrere durante la salita e la discesa delle scale. Il presidio garantisce minori rischi agli operatori e fa aumentare stabilità e sicurezza del paziente.

Info: 0185 721037.