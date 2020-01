Recco: convertire la città al turismo, una scommessa

Recco, e tutti sperano che il nuovo sindaco Carlo Gandolfo ci riesca, deve puntare sul turismo. Che non significa solo gastronomia. Proprio Gandolfo aveva investito sul fronte mare ed ora è il momento di scommettere sulla balneazione. In mancanza di un numero sufficiente di alberghi, la “moda” delle case-vacanza e dei B&B può essere di grande aiuto. Le burrasche internazionali che drammaticamente si annunciano, possono agevolare l’arrivo di turisti italiani. Il depuratore dovrebbe consentire, già dal prossimo anno, di ottenere la Bandiera Blu, che sarebbe un buon motivo per scegliere Recco. Chi ama i quattro zampe troverebbe nella spiaggia loro riservata un incentivo per scegliere la cittadina. Una buona promozione può puntare su Recco baricentrica tra l’Acquario e le Cinque Terre, a due passi da Portofino e da Camogli. Meglio se capolinea dei battelli per Camogli, San Fruttuoso, Porto Venere col giro della Palmaria.

La gastronomia, che non può essere solo focaccia, è ben distante dal richiamo che aveva negli anni Settanta-Ottanta.