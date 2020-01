Recco: “Cimitero, manutenzione ingiustificabile”

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, Consiglieri comunali di Civica, riceviamo e pubblichiamo

La foto (in basso), scattata quattro giorni or sono, rende palese il livello di manutenzione all’interno del Cimitero comunale.

“Resta solo che chiedere perdono”.

Queste sono le parole scritte da Franco Senarega sul suo profilo facebook.

Crediamo che il consigliere comunale della Lega abbia fatto bene a invocare le pubbliche scuse dell’assessore competente.

Scuse che andrebbero indirizzate a tutti gli utenti di questo luogo sacro, in particolare ai parenti della persona scomparsa che dimora nello spazio evidenziato dalla presenza della Croce e dei fiori.

Nel frattempo sono stati rimossi gli effetti di questa attività condotta in maniera così maldestra.

Rimane però indelebile il pressapochismo con cui vengono gestiti la manutenzione ordinaria e i lavori pubblici.

A solo titolo di esempio, citiamo il ritardo accumulato in questi primi sei mesi di mandato nella realizzazione (ancora da venire) del Ponte di ferro e nell’esecuzione dei lavori presso l’area del depuratore.

Se solo conoscesse il cronoprogramna generale dei lavori, l’assessore Peragallo si sarebbe astenuta dall’enfatizzare la notizia che il mezzo meccanico in Via Punta Sant’Anna ha finalmente (!) iniziato lo scavo.