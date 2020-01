Rapallo: stasera Galà dell’Epifania, protagonista la danza

Da Sinibaldo Nicolini, EuroArt, riceviamo e pubblichiamo

Aspettando la Befana, una serata magica che crea aspettativa e riporta all’infanzia, felice ed onirica.

Queste sono le premesse per un Galà della danza incentrato sulle tradizioni più pure e classiche che trasmetteranno agli spettatori emozioni ed entusiasmo.

Il Galà si svolgerà nella serata di domenica 5 gennaio 2020, vigilia dell’Epifania e avremo il piacere di assistere ad uno spettacolo divertente, vario e di ottimo livello.

Le formazioni coreutiche che si esibiranno in altrettanti Balletti,ed avranno un ventaglio di proposte che non potranno non accontentare anche i cultori più esigenti.

Lo spettacolo è godibile a tutta la famiglia, bambini compresi.

I Protagonisti del Gran Gala Le formazioni coreutiche, che si esibiranno in altrettanti Balletti, avranno un ventaglio di proposte che non potranno non accontentare anche i cultori più esigenti. Danza Neoclassica Compagnia Internazionale Ariston Proballet. Coreografie Marcello Algeri – Dir. Sabrina Rinaldi. La presenza di questa eccellente Compagnia ci porterà alle vette del balletto con la magistrale interpretazione in Prima Nazionale di Swan, liberamente tratto del Lago dei Cigni.