Rapallo: “ArteinMusica”, concerto all’Oratorio dei Bianchi

L’Associazione Culturale “Rapallo Musica” è lieta di presentare all’attenzione del proprio pubblico la tredicesima edizione della rassegna concertistica “ArteinMusica”, tradizionale serie di appuntamenti musicali nelle festività natalizie realizzata con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Rapallo.

La nostra città sarà interessata come di consueto da due concerti ad ingresso libero e gratuito, il primo presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio e il successivo presso l’Oratorio dei Bianchi.

L’ultimo appuntamento si terrà presso l’Oratorio dei Bianchi di Rapallo, domenica 5 gennaio 2020 con inizio alle ore 17.00, sarà possibile ascoltare Marco Peron che si esibirà sull’organo storico “Roccatagliata II” (1779), recentemente restaurato.

Nel ringraziare come sempre tutti coloro che vorranno seguirci, l’associazione augura a tutti un Felicissimo Anno Nuovo.

Marco Peron, ha conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di musica “N. Paganini” di Genova, sotto la guida del prof. Bartolomeo Gallizio. Durante il proprio corso di studi si è potuto avvalere della preparazione di diversi insegnanti, tra i quali Emilio Traverso, Attilio Baronti, Miranda Aureli, Andrea Toschi.

Ha approfondito la conoscenza della musica antica italiana, spagnola, tedesca e inglese, grazie agli insegnamenti di musicisti quali Christopher Stembridge, David Hunter, Brett Leighton, L.F. Tagliavini, A. Cea Galán.

È organista titolare della Chiesa Abbaziale di Bordighera Alta (IM).

La sua attività artistica, svolta in Italia e all’estero, comprende concerti come solista all’Organo; in Duo con altri Maestri (in particolare Pianoforte e Organo o Harmonium con Adriana Costa, Organo e Clarinetto e fiati antichi con Claudio Massola, Organo e Fagotto con Vitaliano Gallo, Organo e Flauto con Olivier Barriera); in diverse altre formazioni strumentali, ed inoltre concerti corali come Direttore di coro (Coro S. Maria Maddalena); ha svolto e svolge tutt’ora attività di collaborazione con vari cori regionali e società musicali, impegnati nei più diversi repertori (Coro Polifonico Città di Ventimiglia, con cui ha effettuato registrazioni discografiche, Filarmonica Amici dell’arte di Noli, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Coro Troubar Clair ed altri); collabora all’interno dell‘Associazione Musicale Pergolesi di Vallecrosia sia come musicista, sia per l’organizzazione di eventi musicali, sia come insegnante.

È inoltre insegnante di Organo, Armonia e Gregoriano presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ed è stato segretario dell’Ufficio Diocesano di Musica Sacra della stessa Diocesi.

Ha approfondito lo studio del Canto Gregoriano, e si impegna in conferenze e attività didattiche con lo scopo di diffondere la conoscenza e la riscoperta di questa forma d’arte sacra.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito.