Parco Cinque Terre: contributi per i muri a secco

di Guido Ghersi

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, presieduto dalla giornalista Donatella Bianchi, mette a disposizione contributi economici per la manutenzioni dei famosi muri a secco a favore delle imprese agricole singole ed associate nonché dei proprietari o conduttori dei terreni. Lo scopo è quello di incentivare la tutela e il mantenimento di questo essenziale elemento sia per il paesaggio che per la sicurezza idrogeologica del territorio dell’intera zona.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro mezzogiorno di lunedì 20 gennaio 2020, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata : pec@pec.parconazionale5terre.it E’ anche possibile la consegna a mano della domanda direttamente all’Ufficio Protocollo nella sede del Parco (aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12,30) e dove possono essere ritirati i moduli per la richiesta ma sono disponibili anche sul sito web.

Il Parco Nazionale si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del bando. Le riserve finanziarie disponibili ammontano a 450 mila euro, ottenuti dai ricavi della vendita della carta dei servizi “Cinque Terre Card” tra il 2 agosto 2019 e la fine dello scorso anno.

In particolare 350 mila euro sono destinati alle aziende agricole i cui terreni ricadono all’interno del territorio del Parco medesimo, mentre i restanti 100 mila euro sono destinati ai privati.