Levanto: torrente Ghiararo sotto osservazione

di Guido Ghersi

A Levanto, il torrente Ghiararo che dalle frazioni scende a valle e sfocia in località Vallesanta, è sotto osservazione da parte del Comune. Infatti nuovi lavori di messa in sicurezza e pulizia sono stati avviati in questi giorni. I lavori consistono con il taglio di canne, rovi ed alta vegetazione infestante nell’alveo e nei suoi affluenti. Da tempo, il Comune ha avviato gli interventi di pulizia di tutti i torrenti presenti sul territorio. Nelle scorse settimane è stato anche pulito il tratto tra la località di Piè dell’Erta e la zona delle Ghiare. Inoltre, il Comune, con una delibera di Giunta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’argine, per un importo di 45 mila euro.

Infine l’Amministrazione Comunale levantese ha, di recente, dato il via all’istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico per il biennio 2018/2020.