Lettere/ Chiavari: depuratore guasto; fogna in mare

Da fine ottobre, ancora oggi 5 gennaio 2010, il depuratore di Chiavari è fermo, e le vasche ancora vuote! (sul fondo si nota un residuo di acqua piovana…).

Ne consegue che continua a scaricare a mare da ottobre.

In primavera il depuratore è stato fermo tre mesi e ad oggi, da fine ottobre, entriamo nel terzo mese di fermo…e scarica a mare.

Il Mare e la Cittadinanza certamente ringraziano per l’inquinamento!

Ovviamente paghiamo 12 mesi di depurazione!

Proprio un bell’impianto!

Affidabile e perfettamente funzionante, come continua ad affermare qualcuno che mi auguro menta sapendo di mentire, in caso contrario, per fargli un complimento, è disinformato oppure….!!

E i tempi per un nuovo depuratore si allungano ulteriormente!