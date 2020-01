Fontanabuona: “Sono 12.000 i residenti in cerca di un futuro”

Giorni fa un lettore di Levante News ha avanzato una proposta inedita: “L’unificazione dei Comuni della Fontanabuona in cambio del collegamento con la A-12”. Ne parliamo col consigliere regionale Giovanni Boitano, che conosce benissimo la vallata.

L’idea è realizzabile? “Assolutamente no. Innanzitutto perché l’unione dei Comuni è un’utopia. Per due motivi. Allo Stato i piccoli Comuni costano meno e poco importa se non sono in grado di erogare servizi; se un sindaco ha necessità, non sa neppure più a che porta bussare. Andando avanti così non avremo neppure più negozi aperti”.

Il secondo motivo? “A parte il campanilismo, i Comuni diventerebbero frazioni del capoluogo, ad esempio Cicagna. Oggi se c’è un’emergenza, capita che a riparare un guasto arrivino l’assessore, il consigliere comunale che si sentono responsabili della collettività. Con un Comune unico ciò non accadrebbe”.

Per ottenere il tunnel l’unione fa la forza “Se unico, sarebbe sempre un Comune di soli 12.000 abitanti complessivi. Credo che conti di più la voce corale di tutti i Comuni della vallata. Personalmente sono contrario all’unificazione”.

Il tunnel resterà un’utopia? “Mi sono sempre battuto a favore del traforo. Credo però che adesso sia il momento di guardare al miglioramento della viabilità esistente. Maggiore è la sicurezza, minore il tempo di percorribilità. Indipendentemente dal tunnel questo è un obiettivo da perseguire e raggiungere al più presto”.

Frane. Dipendono da fatto che sono stati aboliti gli stradini della vecchia Provincia? “In parte senza dubbio. Ad esempio lo smottamento avvenuto in località Acqua si è verificato perché c’erano le cunette sporche. Quando c’erano gli stradini questo non si verificava, né l’abbattimento di alberi sulla strada, perché loro prevedevano ed evitavano. Per risparmiare 30.000 euro gli enti sono così costretti a spenderne 200 o 400.000. Un assurdo”.

Parallelamente allo stradino ci vorrebbe un addetto alla pulizia dei corsi d’acqua. “Un tempo i contadini si contendevano un tronco d’albero finito nel greto; ognuno lo rivendicava come proprio per poter far legna. Oggi il greto dei torrenti non si può toccare. Manca la volontà politica di scrivere una normativa. E in nome della trasparenza, dell’onestà, aumenta la burocrazia. E’ più facile uscire assolti dall’accusa di omicidio che ottenere un permesso”.

La Fontanabuona vive anche la crisi dell’ardesia. “Fino agli anni ottanta-novanta il settore tirava. Oggi dà occupazione ad un centinaio di lavoratori i cui posti vanno difesi. Gli ardesiaci dovrebbero promuovere il prodotto; convincere che non costa il triplo rispetto ad altre coperture di tetti, ma solo il 30 per cento in più e che dura. Io ho rifatto un tetto 61 anni fa e non ha ancora bisogno di riparazioni. Cave buone ne esistono ancora”.

La crisi dell’ardesia ha provocato quella della vallata? “La vallata ha vissuto un buon periodo trainata dal mercato dalle ardesie dei biliardi; dalle fabbriche di arnesi per tagliare la pietra nera che venivano vendute anche a Carrara per il marmo; dai mobilifici e dalle piccole fabbriche, indotto di aziende genovesi”.

Perché la crisi? Per la viabilità? “L’ardesia importata dal Brasile costa meno e questo ha messo in crisi i nostri estrattori; con un effetto domino sulle ditte che effettuavano la manutenzione e sull’indotto. Oggi la gente non compra più mobili; va all’Ikea e arreda la casa con mille euro. Sono rimasti i mobilieri del Veneto che producono all’Est; possibilità negata alle nostre imprese. Le tante officine che impiegavano dieci-quindici dipendenti, sono sparite o si sono ridimensionate seguendo il destino delle aziende genovesi per cui lavoravano”.

Le prospettive future? “Non è facile trovare una nuova valenza. Speriamo in ditte come la Covim che impiega un centinaio di dipendenti”.