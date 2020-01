Coreglia: “Melodie natalizie”, concerto d’organo, flauto e clarinetto

Dal Maestro Guido Ferrari riceviamo e pubblichiamo

Domenica 5 gennaio alle ore 20.45 nella Chiesa di San Nicolò da Bari di Coreglia Ligure si svolgerà un concerto denominato Melodie natalizie in trio: al clarinetto Sara Bonfiglio, al flauto Flavia Pozzi e all’organo Guido Ferrari.

La manifestazione è inserita nella 32ª Edizione dei “Presepi in Fontanabuona” con il contributo particolare di Coop Liguria.

Il repertorio del concerto comprende brani tradizionali natalizi intervallato da brani d’organo di J.S.Bach e pastorali natalizie del 1700. In programma anche due sonate per flauto e organo di origine italiana e tedesca: la prima di Benedetto Marcello e la seconda di G.F.Haendel.

L’Organo è di scuola ligure attribuito alla famiglia Roccatagliata/Ciurlo datato seconda metà del XVIII secolo.

Questo strumento è rinato dai restauri coordinati dalla Soprintendenza per i beni artistici della Liguria e dalla Curia di Chiavari e cofinanziati per il 40% dai fondi Cei dell’8 per mille, per il 50% dalla Fondazione San Paolo e per le quote restanti dal Comune e dalla comunità di Coreglia. La cassa lignea con gli elementi dipinti e decorati è stata riportata all’aspetto originale, comprese le tonalità dell’oro restituite con la meccatura alla foglia d’argento, dai restauratori specializzati Gabriele Garbarino ed Emanuele Calzolari.

Guido Ferrari