Chiavari: rimpasto in giunta? Sussurri e grida

Questa volta la stessa Radio-Urne prende le distanze dalle voci che si ripetono sempre più spesso in piazza Mazzini, proprio alle spalle di Palazzo Bianco. Per altro non vi è conferma dagli ambienti politici. La voce dà per scontato un possibile rimpasto in giunta. I motivi potrebbero essere diversi: dare nuovo impulso alla compagine di Marco di Capua; ricostruire un’armonia che sembra perduta. Ad essere estromesso sarebbe un assessore esterno. Se così fosse – ma ripetiamo è solo una voce che tuttavia indica l’idea diffusa che la vita del sindaco non sia facile, non è dato sapere se il rimpasto comporterebbe una redistribuzione delle deleghe.

Marco Di Capua