E’ tutto pronto per l’appuntamento tanto atteso dai più piccoli. Lunedì 6 gennaio alle 15.30 in piazza Mazzini, il Comune di Chiavari organizza l’evento “Arriva la befana”, che da alcuni anni regala sorrisi e soprattutto dolciumi. Giochi e animazione con le befane sui trampoli, baby dance per i più piccoli e distribuzione di calze.