Chiavari: “Depuratore, l’incognita collettori”

Da Giovanni Giardini, Consigliere comunale in Chiavari "Cambia con me Chiavari da Tutelare"

In merito all’impianto del depuratore di Vallata dell’ Entella in Colmata a Chiavari ad oggi “congelato”, leggo sul quotidiano locale che il Sindaco, Assessore all’Urbanistica dichiara:” porteremo il Puc in Consiglio Comunale a gennaio, analizzeremo e voteremo ogni osservazione e ritrasmetteremo tutto alla Regione….”.

Ammesso e non concesso che venga approvato definitivamente il Puc con l’ubicazione dell’impianto di depurazione in Colmata, come pensa il Sindaco di collegare i reflui provenienti dalla Fontanabuona e Carasco?

In data 12 maggio 2019, lo stesso quotidiano locale informava della convocazione, da parte di Di Capua, di un tavolo tecnico: tra gli argomenti trattati era previsto quello dell’interramento delle condotte sul lungo Entella.

Nell’articolo si riscontrava, da parte del primo cittadino, il duplice obiettivo di evitare gli scavi per la posa delle tubazioni in via Parma che blocherebbero il traffico chiavarese con grave disagio ai collegamenti con l’entroterra.

Inoltre, altro obiettivo, legato alle condotte sul lungo Entella, era la realizzazione della pista ciclabile, fino al confine con Carasco a “costo zero”.

Ora , dai nuovi sviluppi epistolari si evince un fatto saliente: il 18 settembre 2019 da parte della Regione Liguria settore Difesa del Suolo a firma del Dirigente dott. Agostino Ramella si evidenzia come le condotte lungo il fiume e nelle aree esondabili non devono pregiudicare l’ assetto ambientale esistente.

Dal punto di vista” rischio idraulico”.

Pare, a questo proposito, che il Sindaco abbia recepito il messaggio.

Dimostrazione evidente è come in questo periodo natalizio abbia disposto la messa a dimora di nuove piantumazioni sul lungo Entella chiavarese.

Decade l’obiettivo della pista ciclabile a “costo zero”.

Tanto è vero che è stato approvato un progetto per un importo di 240.000 euro.

A tale proposito il Sindaco dichiara:

“… la riqualificazione del percorso naturalistico del lungo Entella rappresenta il primo passo per la realizzazione di una pista ciclabile dalla foce all’entroterra”.

Ora, il quesito che si pone è questo:

Se Di Capua vuole approvare il Puc con il depuratore di vallata in Colmata, le tubazioni di collegamento con la Fontanabuona e Carasco dove pensa di farle passare?

– Lungo Entella: no.

– Altri scenari proposti in aree soggette a rischio esondazione: no.

– Via Parma : no.

La morale a questo mio intervento è solo una.

Si vuole approvare il Puc per confermare il depuratore di Vallata in Colmata, ma diventa un’intenzione solo formale.

Si verrà ad avere un contenitore, ma non si sa come portare il contenuto.

Il Puc sarà da riscrivere?

Andranno riviste le sue parti più significative ( Colmata, Torriglia)?