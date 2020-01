Per la donna caduta sul sentiero che da San Rocco di Camogli va a San Fruttuoso, verricellata dall’elicottero dei vigili del fuoco e condotta al San Martino per la sospetta frattura di una caviglia, vi è stata una grande mobilitazione. Per portare aiuto all’escursionista, sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, il Soccorso alpino, i Volontari del soccorso di Ruta; la Croce Verde di Camogli con l’idroambulanza; oltre il 118 e l’elicottero Drago.

Foto Consuelo Pallavicini