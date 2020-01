Bogliasco: piscina Vassallo, iniziati i lavori

Dall’ufficio stampa del Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Sono ufficialmente iniziati i lavori allo stadio del nuoto “Gianni Vassallo”.

Si tratta di lavori, per un certo verso, epocali; ovvero i primi “strutturali” dalla sua costruzione.

Dopo le opere la sostituzione della tensostruttura e l’installazione del climatizzatore nel corso del primo mandato “Pastorino”, i lavori iniziati cambieranno – e di molto – l’impianto, soprattutto dal punto di vista dei servizi all’utenza e degli accessi finalmente fruibili per tutti; anche alle persone diversamente abili.

Senza contare poi la sostituzione delle caldaie, d’intesa con il gestore Bogliasco 51, per un impianto di riscaldamento nuovo ed efficiente soprattutto dal punto di vista del risparmio energetico.

I lavori saranno eseguiti in tempi e modi compatibili con le esigenze dell’utenza della “Vassallo” stessa.

“L’opera appena iniziata – sottolinea il sindaco Gianluigi Brisca – rappresenta un restyling radicale e determinante che riporterà la nostra piscina ai grandi fasti di un tempo. La Vassallo, per noi bogliaschini, è un simbolo, un monumento”.

“Non possiamo fare altro che sentirci orgogliosi e soddisfatti per quanto è appena cominciato – spiega Luca Pastorino, consigliere con deleghe allo Sport – Inutile sottolineare come la pallanuoto, a Bogliasco, sia non solo radicata nella tradizione bensì nei cuori di tutti i bogliaschini”.