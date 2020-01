Sori: la Lega, gli avversari e le parole del Vangelo

Da Cristiano Benvenuto, vicesindaco di Sori, riceviamo e pubblichiamo



A proposito dell’articolo “Sori: fanno discutere gli auguri del vicesindaco” e di altri contributi volti a ricordarmi alcuni passi del Vangelo, vorrei fare alcune riflessioni.

Rivendico con orgoglio la mia militanza e appartenenza alla Lega, e la mia piena adesione alle sue politiche; anche e soprattutto in materia di legalità, contrasto all’immigrazione quando è clandestina, controllo dei fenomeni migratori. Nel mio ruolo di vicesindaco e assessore faccio ovviamente mio questo bagaglio di idee che condivido peraltro con milioni di cittadini italiani.

E’ stato per me una gioia e un onore il rimettere al loro posto i Crocifissi nelle aule della scuola di Sori, da anni ahimè quasi totalmente scomparsi o rimossi. Ritengo importante infatti la salvaguardia della nostra “identità”.

Capita ultimamente che oppositori politici usino come mezzo di propaganda contro l’Amministrazione comunale di cui faccio parte, e in particolare contro la mia persona, parti di Vangelo sempre ovviamente riletti in modo fantasioso o disonesto.

E così scopriamo che la natività di Gesù viene riletta da lor signori facendo diventare il Cristo e la Sacra Famiglia “migranti”, quando il racconto evangelico in questione (vangelo di Luca) non lascia proprio spazio ad una simile lettura neppure per la successiva “fuga in Egitto”: infatti, non solo essi rimasero solo provvisoriamente nelle regioni in cui si erano spostati, ma soprattutto, all’epoca, tutti quei territori facevano parte di un unico Impero, quello Romano, e dunque si spostarono da una provincia all’altra, senza cambiare stato (né continente), sicché non ci è proprio possibile far passare Maria, Giuseppe e Gesù come dei migranti nel senso contemporaneo del termine.

Adesso è il turno del Vangelo di Matteo! Anche qui solito metodo: riportare un passo per poi concludere che un leghista come me non può far sue le parole ivi contenute. Quindi, essendo un militante leghista, sarei totalmente insensibile alla richiesta di aiuto che potrebbe arrivarmi da un affamato, da un assetato, da un malato, da un carcerato, da una persona in stato di indigenza e, ovviamente neanche a dirlo, da uno straniero. Peccato che la storia del mio partito e ancor di più la mia storia personale siano testimonianza viva dell’esatto contrario! E anche come amministratore pubblico ovviamente cerco di essere sempre a disposizione dei cittadini; di tutti i cittadini e fra questi ci sono anche diverse persone straniere con alcune delle quali intrattengo rapporti di stima e sincera amicizia: diversi mi hanno anche sostenuto in campagna elettorale. Come mai tutto questo?

Chiaramente, se la parola straniero contenuta nel Vangelo di Matteo, che ha un preciso significato, viene tradotta in “immigrato contro le leggi vigenti”, cioè in modo illegale, allora possiamo dare il via a tutte le storpiature che vogliamo. Però bisognerebbe ricordare che Gesù, in diverse parti del Vangelo, invita a rispettare la legalità. Si ricordi, a proposito di Nuovo Testamento, quel brano dove rispondendo ad un quesito sulle tasse, Gesù disse di “dare a Cesare quel che è di Cesare” (Matteo 22, 17 – 21). E disse questo in risposta a chi voleva suggerirgli di dichiararsi a favore dell’illegalità e di dire di non pagare i tributi a Cesare, imperatore pagano tra l’altro: deludendo i suoi ascoltatori, Gesù dice che le leggi umane vanno rispettate.

In un altro passo del Vangelo, disse a dei soldati non di abbandonare il loro lavoro, ma di essere giusti accontentandosi della paga senza sfruttare la posizione per estorcere “creste” varie (Luca 3,14).

Quindi, anzitutto la legalità! D’altronde, ai detrattori sembra sfuggire che tutta la famiglia di Gesù era evidentemente ligia alle leggi, visto che obbedirono all’ordine dell’Imperatore pagano Augusto di andare a censirsi (quindi l’opposto di chi si presenta senza documenti identificativi), affrontando in piena gravidanza un disagevole viaggio.

Non c’è proprio nulla che accomuni il Vangelo alla promozione dell’illegalità.

Lo “straniero” è straniero e basta: uno che, arrivato legittimamente in un paese che non è il suo, deve essere aiutato nel suo eventuale “spaesamento”. Come vicesindaco, in questi pochi mesi, ho avuto già occasione di aiutare diverse persone straniere e l’ho fatto con lo stesso senso del dovere, la stessa gioia e la stessa energia che metto in ogni azione che faccio a favore di tutti gli altri concittadini.

Altro discorso è il contrasto ai vari fenomeni di illegalità legati o meno ad eventi migratori. Su questo sono inflessibile e convinto!

Tante persone mi hanno dato la loro fiducia ben sapendo come la penso e sento il dovere di non deluderle.

Non pretendo assolutamente di far cambiare idea a nessuno e difenderò sempre il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero per chiunque; anche per chi mi avversa.

Ma credo che usare le Sacre Scritture, alterandole con lo scopo di piegarle a beghe o battaglie varie e discutibili, sia una operazione intellettualmente molto disonesta! Se uno si professa cristiano dovrebbe come minimo rispettare ciò che dicono i Vangeli – che, per lui, sarebbero “Parola di Dio” – senza permettersi di di aggiungere o inventare niente.