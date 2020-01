La Befana arriva come ogni anno a Santa Margherita Ligure su un’imbarcazione dal mare. Quest’anno il suo arrivo, lunedì mattina, è previsto tra le 10.30 e 11 sul lungomare di Corte in corrispondenza di via Bottaro, in prossimità delle due cabine rosse. Organizzata dalla Pro Loco con la regia di Adriano Bena, oltre la Croce Verde avrà come partner i “Balneatori sammargheritesi” e Tlm Nautica. Come sempre, ad accoglierla, tantissimi bambini festosi.