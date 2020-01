‘Santa’: Befana e non solo nel lungo weekend che chiude le Feste

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Nella mattinata di lunedì 6 gennaio, a Santa Margherita Ligure, l’arrivo della Befana sarà come sempre una festa, per tutti, grandi e piccini, grazie all’iniziativa promossa dalla locale pubblica assistenza Croce Verde e dalla Pro Loco. Tra le 10.30 e le 11 la simpatica vecchietta arriverà direttamente dal mare, a bordo di un’imbarcazione, sbarcando sul lungomare di Corte, in via Bottaro, all’altezza delle cabine di Natale allestite per queste festività dall’associazione balneari di “Santa”, per un momento piacevole e di sicuro divertimento.

Non mancheranno gli eventi in città anche alla vigilia dell’Epifania, nella giornata di domenica 5 gennaio. Il comitato Festa della Primavera organizza la seconda edizione della “Befana in allegria”. Villa San Giacomo ospiterà, dalle 16.30 alle 20, un torneo di burraco, mentre nella vicina Villa Durazzo, dalle 20 alle 21.30, ecco il buffet a base di frisceu (quelli da festa da primaveia), lasagne alla bolognese, bis di spiedini di pesce (scorfano e salmone) con purea di patate colorato e, per chiudere, l’immancabile dolce. Dalle 21.30 a mezzanotte musica e danze in compagnia di Frisin…Jeey.

Sempre domenica, alle 15.30, presso la Casetta degli Elfi del Santa Claus Village, si concluderanno gli spettacoli per bambini e famiglie della rassegna “Magie aspettando il Parco del Flauto Magico”, organizzata dall’associazione culturale Kòres e dal Comune, con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Lo spettacolo “Magie e…” sarà a cura di Industria creativa. Al termine merenda per tutti. Partecipazione libera e gratuita.

Sabato, domenica e lunedì, sempre alle 16.30, con ingresso libero, tre nuovi appuntamenti con l’XI° Santa Festival Winter, organizzato dall’associazione Musicamica di Genova in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure nell’ambito dei corsi internazionali di alto perfezionamento musicale 2019-2020, per la direzione artistica di Giovanna Savino.

Sabato, a Villa Durazzo, recital per soprano (Ilaria Iaquinta) e pianoforte (Giacomo Serra), due artisti napoletani che proporranno musiche di Schubert, Strauss, Wolf, Offenbach, Donizetti per “La voce romantica”.

Domenica, nella sala Spazio Aperto di via dell’Arco, “Cartoline bagnate dal mare” con L’Insolito Quartetto: Martino Corso (melodica e composizioni), Gianluca Fiorentino (chitarre e composizioni), Ruben Franceschi (viola e grafica) e Ilaria Laruccia (clarinetti e storyboard), quattro musicisti genovesi che daranno vita a storie di mare, narrate per mezzo di composizioni originali e disegni animati proiettati sulla scenografia.

Lunedì concerto all’oratorio di San Bernardo del coro Collegium Vocale Immacolata di Genova, diretto dal maestro Francesco Lambertini su musiche di Rutter, Lauridsen, Elgar, Mozart e Bach.

Lunedì mattina, nella giornata conclusiva delle festività natalizie, chiuderà ufficialmente i battenti anche il Santa Claus Village.