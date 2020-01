Recco: ‘talpa’ scava il tunnel sotto via Punta Sant’Anna

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

La “talpa” a Recco è in azione da questa mattina. In via di Punta Sant’Anna è cominciato lo scavo, profondo quattro metri, per la realizzazione di un tunnel all’interno del quale passerà la condotta di collegamento alla parte terminale del depuratore. L’opera non andrà a interferire con i numerosi sottoservizi interrati lungo la strada.

Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo si è recata sul cantiere per constatare lo stato dei lavori avviati con il nuovo anno, scelta motivata per evitare intralci alla mobilità di cittadini e ospiti nel corso delle festività. Le prime operazioni di scavo sono cominciate in maniera regolare, gli operai per il momento lavoreranno su un turno unico e saranno impegnati anche nella giornata di domani, domenica, e dell’Epifania, per concludere l’intervento, secondo previsioni, in una ventina di giorni.

Sarà garantito, comunque, il doppio turno di lavoro nel caso di presenza di roccia o di eventuali intoppi nello scavo.

“La realizzazione della condotta di collegamento alla parte terminale del depuratore costituisce un’infrastruttura molto importante per Recco – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore Caterina Peragallo – in quanto l’opera in corso è strettamente legata alla ristrutturazione della piscina ‘Antonio Ferro’ “.