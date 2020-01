Recco: “Ponte ferro: il 19 gennaio nuovo termine di consegna”

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno, consiglieri della lista civica, riceviamo e pubblichiamo

La chiusura del Ponte di ferro risale ad agosto 2018.

L’allora sindaco Dario Capurro firmò un’ordinanza con la quale vietava l’utilizzo della passerella pedonale che unisce Via Roma e Via Pisa.

Al Secolo XIX Dario Capurro dichiarò che “della sostituzione del Ponte di ferro se ne sarebbe occupata la futura amministrazione”, ma nel frattempo i sottoscritti Rotunno e Buccilli si erano già attivati per seguire il relativo procedimento, sia sotto il profilo tecnico che finanziario.

A fine maggio 2019 la nuova amministrazione ha ricevuto in eredità un progetto già approvato in fase esecutiva, finanziato con mezzi di bilancio e attraverso un contributo regionale, pronto per essere immediatamente cantierato.

Ciononostante il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo decisero di posticipare l’inizio dei lavori al 10 settembre 2019.

La ditta incaricata di realizzare il nuovo ponte si era obbligata a consegnarlo al termine di 100 giorni a decorrere dal 10 settembre u.s. .

Alla data di scadenza (19 dicembre u.s.) non era stata allestita neppure l’area di cantiere.

A norma del Codice degli Appalti, il soggetto committente (Comune di Recco) non ha potuto far altro che intimare al privato di consegnare l’opera pubblica entro i trenta giorni successivi alla scadenza pattuita.

Vale a dire che il nuovo termine coincide con il 19 gennaio 2020.

In caso di perdurante inadempimento del privato, il Comune dovrà attivare la procedura finalizzata ad ottenere la rescissione del contratto, applicando poi le sanzioni economiche a carico della ditta.

Solo successivamente il Comune potrà dare luogo ad un nuovo affidamento dell’incarico per realizzare l’opera pubblica.

Nel mentre si è comunque perso un sacco di tempo prezioso e si fa sempre più concreto il rischio che venga revocato il finanziamento regionale, la cui erogazione è subordinata al fatto che l’opera pubblica sia consegnata, collaudata e rendicontata entro un termine stabilito.

I consiglieri di Civica

Gian Luca Buccilli

Giuseppe Rotunno