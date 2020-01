Recco: poco gradito dai negozianti il mercato di domani

Tra i commercianti di Recco, il mercatino in programma sul lungomnare non deve essere particolarmente piaciuto. Tanto che la presidente del Civ Manuela Francalanci ha creduto opportuno inviare agli associati un comunicato da cui prende le distanze dall’iniziativa. Vi si legge: “Shopping Street”, che si svolgerà il 5 Gennaio 2020 in Lungomare Bettolo, non è stato organizzato ne è prevista la collaborazione da parte del Civ, nonostante per errore, sia stato stampato il logo Civ (non corrispondente a quello in uso) sulla locandina”.

Tra l’altro il mercato di Recco si svolge in concomitanza di quello di Chiavari e ad inizio dei saldi invernali.