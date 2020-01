Recco: notte di San Silvestro, i ringraziamenti di Ascom

Da Alice Diena, presidente Ascom Recco, riceviamo e pubblichiamo



Quest’anno Ascom e Civ di Recco hanno avuto il ruolo di protagonisti nella pianificazione e nell’organizzazione della Festa di Capodanno in Passeggiata Mare, col supporto di Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale.

È stata una bella festa, con veramente tante, tante persone in piazza a ballare, ridere e brindare al nuovo anno e siamo orgogliosi di essere riusciti, pur nella ristrettezza dei tempi, ad organizzare uno spettacolo che abbia coinvolto centinaia di cittadini affluiti in Passeggiata Mare per l’occasione.

Il DJ Roby Pinna ci ha fatto ballare con la sua musica e la sua creatività, Antonio Ornano ha impreziosito la serata con la sua comicità travolgente, Andrea Carretti è stato un perfetto anfitrione, ha condotto magistralmente tutto lo spettacolo e coinvolto il pubblico anche con giochi e premi; a loro va il nostro primo ringraziamento per la loro simpatia e per la professionalità dimostrata e ci auguriamo che sia solo un primo passo verso future collaborazioni.

Un sentito ringraziamento a tutti i tecnici che, pur rimanendo al di fuori delle luci del palcoscenico, sono parte integrante dello spettacolo e senza il cui lavoro nulla sarebbe stato possibile.

Come a loro, un plauso va riservato alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e ai Volontari degli Alpini per aver garantito la sicurezza e il regolare svolgimento della festa.

Dobbiamo porgere un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale, sia al Sindaco Carlo Gandolfo che ha appoggiato e finanziato l’iniziativa, sia a tutti i dipendenti che nei giorni scorsi ci hanno supportato nell’espletamento degli obblighi burocratici.

Un grosso grazie alla Pro Loco, per aver messo a disposizione le sue strutture, per essere stata al nostro fianco nelle fasi organizzative e presente operativamente durante tutta la serata.

Vogliamo premiare la volontà e la dedizione di Donatello De Paola (Bar Ippocampo), Davide Femia (Bar gelateria Cavassa) e Dario Pastorino (Pizzeria “Pizza & Co.”) per avere sponsorizzato l’evento, per aver aiutato l’organizzazione dello stesso, e per aver allestito un punto ristoro operativo già dalla serata del 30 in occasione del Concerto del “Re degli Ignoranti”.

Un ringraziamento va inoltre alle altre attività commerciali che hanno sponsorizzato l’evento

Ristorante Bagni Marina

Maxoptical

Farmacia Savio

Levante Casa Agenzia Immobiliare

Ristorante La Caladda

La Baracchetta di Biagio

Famiglia Caroleo che da tanti anni con le loro “giostre” fanno divertire i bambini e un po’ anche gli adulti.

Sentiti e affettuosi ringraziamenti sono riservati anche al nostro past-president Marco Fumagalli per aver partecipato con la solita generosità e collaborazione.

Ringraziamo poi i Ristoratori, il Consorzio della Focaccia, la Croce Verde e le attività commerciali di seguito elencate che hanno contribuito mettendo a disposizione di Andrea Carretti dei buoni sconto/omaggio da regalare al pubblico:

Pasta Fresca Fiorella

MondoCaffè

Idealcasa

Bocchia Caffè

Picasso Focaccia d’Autore

Libreria Capurro

Erboristeria della dott.ssa Raffaella Barletta

OVS Kids Recco

Il Signor Gottu

Pelletterie Renato

Panificio Moltedo Luisa

Studio Pregio Massaggi

MaxOptical

Bacco e Arianna – Vini

Pasta Fresca Faraoni

U Fainottu

Gelateria da Vitto

Farmacia Savio

L’ultimo grazie va a tutte le persone che hanno partecipato alla festa, riempiendo la Passeggiata Mare di festa e allegria: Grazie a tutti!!!

Ci attende un anno di sfide e duro lavoro. Siamo pronti. Abbiamo l’auspicio che, anche grazie alla sinergia e alla rinnovata coesione tra Ascom, Civ, Comune di Recco, Pro Loco, Croce Verde, Consorzio della Focaccia, Ristoratori e Attività Commerciali di ogni tipo, il 2020 possa essere l’anno del rilancio del commercio e, in generale, della nostra bella città!