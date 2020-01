Recco: la nuova strada utilizzata dai soli residenti

Prima l’Anas ha imposto che il traffico sulla nuova via Ferrari a Recco, fosse organizzato a senso unico con direzione via Aurelia – via Liceti. Quindi l’amministrazione comunale ha imposto intelligentemente che una volta arrivati in via Liceti, i veicoli possano voltare solo verso piazza Ricina; obbligati, per uscirne, a tornare sulla via Aurelia. Così facendo si evita che le auto finiscano per ingorgare ulteriormente il traffico nella zona del mercato comunale giornaliero. La strada è quindi usata principalmente da recchesi che abitano in zona.