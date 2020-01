Sono partite stamattina da Chiavari per raggiungere attraverso il sentiero che parte da Monte Telegrafo, il santuario di Montallegro e poi scendere a Rapallo. Invece le due escursioniste si sono perdute nel bosco, sbagliando sentiero. Hanno chiamato i soccorsi e da Rapallo sono partit8i i vigili del fuoco che le hanno rintracciate. Alle 19.30 l’operazione di rientro a Rapallo non è ancora conclusa; le condizioni delle due gitanti in ogni caso sono buone.

Foto archivio