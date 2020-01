Dal Coro “Canticum Novum” riceviamo e pubblichiamo

Sabato 4 gennaio alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Francesco a Rapallo il Coro Canticum Novum offre concittadini e ospiti il tradizionale concerto natalizio. In programma canti di diversi periodi e tradizioni, polifonici e non. Il concerto sarà l’occasione per raccogliere offerte a favore delle opere di Avsi in Libano, Mozambico, Brasile, Siria.