Lettere: “Santa, diamo il voto ai nostri sindaci”

Avendo varcato il ventennio è giusto tracciare un piccolo bilancio relativo ai Sindaci sammargheritesi che ci hanno accompagnato dal 2000 ad oggi. Analizzeremo pro e contro, pregi e difetti ma senza puntare il dito contro qualcuno in particolare.

– Angelo Bottino: Sindaco per due mandati consecutivi, consigliere comunale dal 2004 al 2019, Onorevole con il centrosinistra. Figlio del grande Raffaele, è ricordato come il Sindaco della “belle époque” sammargheritese. Bene il suo primo mandato, benino nel secondo con qualche svista di troppo (vedi rifacimento giardini a mare). Molto bravo nel contatto con la gente, ha sbagliato a non individuare un suo successore negli anni.

– Claudio Marsano: Assessore in BdM con Bottino, Sindaco dal 2004 al 2008, Consigliere dal 2009 al 2019. Ottimo assessore, Sindaco preparato e esperto ma troppo poco distaccato dalla sua maggioranza (esperienza terminata con le sue dimissioni). Bravo nella conoscenza della macchina amministrativa, ma troppo accentrato su se stesso non a caso si è ritirato dalle scene lo scorso maggio dopo anni di ricanditature.

-Roberto De Marchi: Vicesindaco con Bottino senior, sconfitto alle elezioni del 2004 dal sopradescritto Marsano, Sindaco dal 2009 al 2014. Persona colta, ottimo oratore e autore dell’ascesa di Donadoni nella politica cittadina. Bravo dal punto di vista della promozione turistica, un po’ turbolenta e litigiosa la vicenda Porto e la nomina di ben tre assessori esterni nella sua Giunta.

-Paolo Donadoni: Sindaco dal 2014 ad oggi, riconfermato lo scorso maggio, Presidente del Parco di Portofino. Efficace nella comunicazione e nell’utilizzo dei social, a volte criticato per essere troppo distante dalla comunità. Primo mandato culminato con una netta vittoria sugli avversari di sempre, campagna elettorale da 10 e lode, ha peccato ad esempio nello scarso confronto con alcune realtà della città che forse potevano evitare alcune liti.

Se siete arrivati fin qui vuol dire che siete sufficientemente appassionati al gioco della politica, se lo ritenete interessante soffermatevi sulla mia disamina.