Lavagna: report su “Donne nella Drammaturgia Contemporanea”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile, in collaborazione con l’Associazione Officina Lavagnese, venerdì 3 gennaio ore 17.30 a Lavagna, ha presentato il libro “Donne nella Drammaturgia Contemporanea – Lo specchio segreto di Ipazia”, pubblicato da De Ferrari Editore, al Circolo “Massimo Boggiano” (Galleria di Via Cavour 35).

Il libro raccoglie le opere vincitrici delle prime sette edizioni del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia – nato nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile diretto da Consuelo Barilari – insieme ai testi prodotti per i progetti speciali legati al Premio. 7 pièce teatrali drammatiche, brillanti e comiche, 7 autrici e autori impegnati al femminile, 7 argomenti legati ai diritti delle donne dedicati a chi vuol fare Teatro per contribuire all’educazione dei più giovani sulle questioni di genere.

“È estremamente varia la tipologia dei personaggi femminili presentati, immaginarie o veramente esistite, sono donne calate nel presente dal Mito o dalla Storia, capaci di prendere coscienza della propria condizione e dei propri diritti, e rovesciare il destino che era stato loro attribuito: da Anna Politoskaya a Penelope, dalla moglie di Van Gogh, alla novella Rambaldi creatrice di effetti speciali per il Cinema, dalle ergastolane del Carcere di Alta Sicurezza di Latina ad Artemisia Gentileschi, dalla prostituta di Stabat Mater a Santa Caterina d’Alessandria e molte altre. …”, dice Consuelo Barilari.

L’incontro del 3 gennaio a Lavagna è stato presentato da Consuelo Barilari e Aurora Pittau ed hanno partecipato Silvana Zanovello, giornalista e critica teatrale del Secolo XIX e Mara Nicosia che ha proposto suggestioni dai testi teatrali attraverso le letture. Alessandra Alba ha introdotto e concluso musicalmente la serata, in una cornice anche pittorica, con i quadri dell’artista lavagnese Paola Serra.

L’evento è stato molto partecipato ed ha destato molto interesse tra i presenti, tra cui molti docenti delle scuole del territorio, che potranno proporre il testo tra le linee guida di progetti teatrali futuri.

La conclusione musicale con la canzone di Alessandra Alba “Il Sole in Tasca” ci ha riportato a emozioni e sentimenti primordiali, proposti dal brano e suggeriti dalla felicità dei bimbi durante una giornata di sole in mezzo ai campi, dove amicizia, spontaneità e rispetto appaiono naturali.

Officina Lavagnese, dal canto suo, ha voluto continuare il percorso già tracciato in cui ha voluto fin dai primi incontri, mettere in risalto la necessità dell’impegno civile e sociale ma anche la difesa dei diritti e in questo caso la forza delle donne del passato e del presente che hanno lottato e lottano ancora per raggiungere le pari opportunità e la piena uguaglianza nella società moderna.

Lo stesso evento viene riproposto dal Festival dell’Eccellenza Femminile:

– sabato 4 gennaio ore 18 a Sestri Levante -Sala Carlo Bo – Palazzo Fasce (Corso Colombo 48).

– mercoledì 8 gennaio ore 18.00 a Casarza Ligure – Villa Sottanis (via V. Annuti 36).