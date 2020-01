Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina i vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti sulla SS.45, nella galleria prima dello svincolo per Torriglia, direzione Nord, per un grave incidente stradale. Due i veicoli coinvolti. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere gli occupanti, di cui uno, purtroppo, privo di vita. La strada è rimasta chiusa al traffico per la durata dell’intervento.