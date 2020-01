Chiavari: Di Capua vuole comprare il Cantero

Il sindaco Marco Di Capua confida al Secolo, di avere maturato l’idea di comprare il teatro Cantero. Solo un’idea, ma ottima. Diventato comunale, lo storico teatro potrebbe ottenere contributi esclusi ai privati; proprietà comunale per altro più agevole rispetto alla costituzione di una Fondazione.

Naturalmente un progetto destinato a restare tale perché occorre fare i conti con la volontà della proprietà; pur oppressa, supponiamo, dalle tassazioni. Questa però è un’ipotesi.

Il problema, come giustamente dice Di Capua, è stabilire il prezzo dell’immobile. Ricordiamo che col permesso della Soprintendenza sarebbe stato venduto un appartamento in dote al Teatro, impoverendolo.

Il Cantero è un edificio vincolato che non può essere abbattuto per costruire al suo posto unità immobiliari; non può essere destinato a supermercato. Di Capua dice di essere disposto a versare 500.000 euro per la messa in sicurezza ( in cambio di una gestione per 15 anni che contraddice la volontà di acquistarlo). Ma sbaglia perché l’attuale normativa sulla sicurezza, impone lavori ben più costosi. La messa in ordine complessiva del Cantero – insistiamo – costa almeno sette milioni. Il valore del teatro venale dovrà tenere conto di tutti questi fattori.