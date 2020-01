Chiavari: 5G, approfondiremo

Cosa ci sta dietro questa nuova tecnologia, di cui si parlerà venerdì 10 gennaio con Partecip@ttiva?

Riferisco il punto di vista dell’ editore di una piccola TV locale, Marco Pinat: nel 2011, anno del passaggio analogico/digitale, il Ministero aveva già tolto alle TV locali delle frequenze per fare il 4G; ora dal 2022 ne toglierà altre passando da un’attuale disponibilità di 17 frequenze per le locali a soltanto 2. Il cambio da T1 a T2 è solo un ripiego per poter dare possibilità a chi sarà escluso di poter essere “trasportato” dall’operatore che avrà la frequenza in concessione…ovviamente sarà una copertura regionale a costi elevati di canone per il trasportato. Il 5G è un sistema che poteva tranquillamente essere realizzato sulle frequenze già concesse per il 4G ma probabilmente le piccole emittenti danno fastidio. I grossi detentori delle frequenze (v. Mediaset con EiTower, Mediaset for Europe e accordi vari) di fatto schiacceranno chi non può permetttersi di pagare. Alla faccia della democrazia. Intanto le autostrade crollano e noi pensiamo al 5G probabilmente inutile se non addirittura dannoso per la salute e per il pluralismo dell’informazione.