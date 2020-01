Val di Vara: gli appuntamenti con la Befana

di Guido Ghersi

Il Capodanno è appena tracorso da alcuni giorni e già fervono i preparativi per l’arrivo della “Befana” sia in Val di Vara che sulla Riviera.

Nel paese di Pignone, la simpatica vecchietta arriva, ovviamente, lunedì 6 gennaio, volando, come è ormai tradizione, portando ai bambini le calze piene di dolciumi. Replicando così l’evento dello scorso anno quando le Befane erano state quattro: si sono lanciate, grazie alle attrezzature montate dagli speleologi del “Gruppo Speleologico Lunense” del Club Alpino della Spezia, dall’ultimo piano di un antico edificio ed hanno sorvolato la piazza di Pignone lanciando caramelle, atterrando poi accolte dai bambini, ai quali hanno distribuito le calze. E anche quest’anno lo spettacolo si ripeterà nella piazza del paese della Media Val di Vara attorno alle 15,30. Dopo il volo della Befana ci saranno dolci, cioccolata calda e vin brulè per tutti. Per aggiornamenti sulla manifestazione andare sulla pagina “www.facebook.com/pignoneproloco”.

Altre analoghe manifestazioni si svolgono nei paesi della vallata e sulla Riviera. A Levanto centro, alle ore 11, sempre di lunedì 6, al “Villaggio di Babbo Natale” in Piazza Staglieno, al centro dei giardini, organizzata dalla “Compagnia degli Elfi”, sulla piazzetta del Mugugno, si terrà la “Mega calza della Befana”.

Nel pomeriggio, altra importante festa per piccoli e grandi in frazione Montale, orghanizzata dal Circolo Casarin”.