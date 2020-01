Sori: “Un leghista non può far proprie le parole di Gesù”

Da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

A proposito dell’articolo “sori: fanno discutere gli auguri del vicesindaco” forse sarebbe da aggiungere “del vicesindaco leghista” al quale non credo nuocerà ricordare le parole del Cristo che appende al muro.

Dal Vangelo secondo Matteo

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Non mi pare siano parole che un leghista possa fare sue.