‘Santa’: domenica “Ci vuole il tempo dell’amicizia”

Interessante appuntamento in programma domenica 5 gennaio 2020, vigilia dell’Epifania, dal titolo “Ci vuole il tempo dell’amicizia” e inserito nel percorso diocesano annuale di formazione al dialogo interreligioso “La cultura del dialogo come via”.

Questo titolo viene da una frase che amava ripetere il Vescovo di Orano (Algeria) Mons. Pierre Claverie, recentemente beatificato insieme agli altri diciotto martiri d’Algeria; «Prima del tempo del dialogo ci vuole il tempo dell’amicizia.»

Proprio al vescovo Claverie e alla sua amicizia con il suo autista musulmano Mohamed è dedicato il monologo teatrale “Pierre et Mohamed – un cristiano e un musulmano amici fino alla morte insieme”, che sarà rappresentato all’Auditorium parrocchiale della basilica di Santa Margherita Ligure alle ore 21:00.

In precedenza, alle ore 18:00, sempre all’Auditorium, sarà presentata “La Bibbia dell’amicizia”, testimonianza recente e autorevole di come sia possibile e doveroso un analogo rapporto di amicizia tra cristiani ed ebrei, culminato nella pubblicazione di commenti, sia di rabbini ebrei che di biblisti cristiani, a brani del Pentateuco. Tale pubblicazione, avvenuta all’inizio del 2019, frutto delle decennali “amicizie ebraico-cristiane” sorte in Italia nello spirito della dichiarazione conciliare Nostra Aetate, ha la prefazione di papa Francesco, e sarà presentata da Marco Cassuto Morselli, presidente della Federazione delle Amicizie ebraico-cristiane in Italia.

Tra i due momenti, verso le 19:30, sarà possibile condividere nella semplicità e nella fraternità un “buffet dei popoli”, composto da quanto ciascuno porterà di caratteristico della propria terra e della propria cultura.

A questa serata parteciperanno il vescovo Alberto Tanasini, il rabbino di Genova rav Giuseppe Momigliano e alcuni rappresentanti della comunità musulmana presente nel territorio del Tigullio.

Sarà l’occasione di stringere una maggiore conoscenza anche in vista dell’esperienza “Il dialogo si fa preghiera”, a cui hanno già aderito, in programma sabato sera 14 marzo 2020, quando ebrei, cristiani e musulmani si ritroveranno insieme a Chiavari, per pregare per la pace, nello spirito della preghiera di Assisi del 27 ottobre 1986, fortemente voluta dal papa S. Giovanni Paolo II. In quella occasione, come già avvenuto in diverse città italiane come Firenze, Venezia, Assisi, si vorrebbe simbolicamente, da parte del vescovo e dei responsabili della comunità musulmana, consegnare ufficialmente al sindaco di Chiavari il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato da papa Francesco e dal grande imam imam Al-Tayyeb il 4 febbraio scorso ad Abu Dhabi, come segno di impegno comune delle diverse religioni per la pace e la convivenza tra i popoli.