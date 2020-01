Portofino: l’addio a Roberto D’Alessandro con un lungo applauso

Impegno, intuito, determinazione, il coraggio nell’assumere decisioni. Così il parroco di Portofino don Alessandro Giosso ha ricostruito la personalità di Roberto D ‘Alessandro tracciandone il profilo professionale e ricordando che quando Papa Wojtyla arrivò a Genova via mare fu lui, come presidente dell’autorità portuale, a dargli il benvenuto. Per descrivere D’Alessandro occorrerebbe aggiungere altri sostantivi: generosità, senso della giustizia, capacità organizzativa, amore per la famiglia. Al termine del rito la figlia ha letto un messaggio, un commovente saluto al padre suo mentore. Un lungo applauso ha quindi salutato Roberto la cui salma è stata trasportata a Genova per essere cremata, secondo le sue volontà.

Chiesa gremita. C’era il sindaco Matteo Viacava e gli ex sindaci Puppo, Artioli, D’Alia e Devoto, che ha voluto portare la bara a spalla dalla chiesa al furgone.

Tra i tanti che si sono stretti attorno alla moglie Elisabetta e ai figli, le famiglie Recchi, Camerana, Donati, Caffarell; c’erano manager ed ex presidenti dell’Autorità portuale come Luigi Merlo; giornalisti che avevano seguito D’Alessandro nella sua attività portuale come Paolo Lingua e Franco Manzitti; c’erano perfino giocatori di pallanuoto del suo tempo; gli amministratori di altri Comuni come Mentore Campodonico e Giovanni Giardini. C’erano soprattutto tanti portofinesi che hanno raccontato curiosi aneddoti. Come quando Gianni Agnelli piombò a casa di D’Alessandro alle 6.30 del mattino chiedendogli un caffè che non aveva potuto bere nei bar chiusi.

Ma un funerale – come ha ricordato il parroco nell’omelia – non può essere un evento mondano. E non può essere né gossip né retorica.