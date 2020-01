Levanto: dal Comune 10 mila euro per sostenere l’agricoltura

di Guido Ghersi

La “Coooerativa Agricoltori Vallata di Levanto”, ha come” primario obiettivo riportare a coltura terreni incolti che negli anni hanno subito un crescente degrado”. E’ con questa premessa che il Comune ha deliberato di stanziare a favore della Coop un contributo di 10 mila euro a supporto dell’attività svolta per il recupero dei vigneti e per la promozione dell’agricoltura nel territorio levantese.

La Coop ha avviato, già da qualche tempo, una serie di progetti per il recupero di oliveti e vigneti, avuti in gestione da privati che non li coltivavano più da tempo. Tra le iniziative assunte anche la promozione e il rilancio dei prodotti locali e l’impegno a supporto degli agricoltori più anziani.

L’Amministrazione Comunale levantese, quindi sostiene la Cooperativa con diversi contributi preso atto che le numerose iniziative avviate comportano pesanti oneri di bilancio della Coop stessa la quale ha richiesto l’erogazione di un congruo contributo a sostegno delle spese.

In quest’ultimo quadriennio, la Cooperativa si è dato nuovi vertici anche per i giovani che vogliono investire nel settore agricolo.