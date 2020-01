Lettere: “Zoagli la frana e il biglietto integrato Atp-Fs”

Da Giacomo Canale riceviamo e pubblichiamo



Il 6 gennaio riapre l’Aurelia nel tratto interessato dalla Frana, e sarà istituito il senso unico alternato da Rapallo verso Chiavari e viceversa, per Zoagli è una bella notizia, perchè rimane nel mezzo e quindi ci sarà più possibilità che qualcuno si fermi per vederla.

L’Autostrada nel tratto Chiavari – Rapallo e viceversa fino alla fine dell’emergenza sarà gratuita.

Da Zoaglino voglio ringraziare il Vicesindaco della città Metropolitana e attuale Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, e il Sindaco di Chiavari Marco di Capua per aver fatto un lavoro di squadra per fronteggiare questa emergenza.

Resta il fatto che per Zoagli è stato un problema sotto l’aspetto dei mezzi pubblici e rilancio la mia idea su un biglietto e abbonamento unico tra ATP e Trenitalia per tutto il Tigullio come a Genova.

In più bisognerebbe aumentare i treni che si fermano su Zoagli, e potenziare il Servizio di ATP nelle varie frazioni di Zoagli.