Contro-esodo, riunione in prefettura

Dalla Prefettura di Genova riceviamo e pubblichiamo

In vista del “controesodo”, previsto nel prossimo fine settimana e nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 gennaio, si è tenuta in data odierna in Prefettura, presieduta dal Prefetto Carmen Perrotta, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità della provincia di Genova, per un esame congiunto – considerato il quadro delle criticità esistenti – delle problematiche sulla viabilità stradale e autostradale.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Regione, Città Metropolitana, Comune di Genova, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale, Anas, Rfi e Società Autostrade, coinvolti a vario titolo nella gestione e nei controlli delle tratte autostradali e stradali del nodo genovese.

La riunione è stata estesa ad alcuni Comuni della provincia, interessati da tratti della viabilità ordinaria alternativi alla viabilità autostradale, con l’intento di coinvolgere le rispettive polizie municipali, pre-allertandole su possibili richieste di supporto da parte delle Forze di Polizia in caso di problemi sulla viabilità ordinaria.

Nel corso dell’incontro sono stati resi noti i dati relativi ai rinforzi, previsti per i giorni di cui trattasi, dei servizi di Polizia Stradale, Carabinieri, Società Autostrade, Anas e Polizia Municipale di Genova ed è stato individuato e condiviso un coordinamento operativo – da attivarsi in caso di criticità – tra Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Municipali dei Comuni situati lungo i percorsi dell’A10, dell’A26 e dell’A7 e dell’A12.

Sono stati inoltre esaminati con la società Autostrade e con ANAS le situazioni dei cantieri presenti sulle tratte interessate dal previsto traffico del “controesodo”, per l’adozione di ogni consentito intervento utile a rendere più scorrevole la circolazione e limitare i disagi per gli utenti.