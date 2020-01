Brugnato: arriva la ‘Val di Vara card’, previsti sconti e promozioni

di Guido Ghersi

Nella “Città di Brugnato”, sabato 11 ghennaio, alle 15,30 nella sala consiliare del Comune sarà presentata la “Val di Vara Card”, la tessera destinata ai turisti e a tutti i visitaori della vallata, offrirà sconti e promozioni a chi usufruirà dei servizi ed acquisterà i prodotti a km. 0.

Alla presentazione dell’iniziativa che punta a rilanciare la vallata in chiave turistica, saranno presenti : il sindaco della “Città di Brugnato”, Corrado Fabiani, il presidente del Consorzio Turistico “Il Cigno” Silvano Zaccone e Graziella Bonaguidi, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio.

La carta sarà poi distribuita in tempo per la nuova stagionbe in tutte le strutture della zona che aderiranno all’iniziativa.