Beneficenza: lunedì il cimento a favore della ‘Gigi Ghirotti’

Dalla Sportiva Sturla riceviamo e pubblichiamo

Il 2020 è un anno speciale per la Sportiva Sturla. La storica società genovese compie, infatti, 100 anni! E’ davvero ricco il calendario degli eventi ideati dalla rinnovata dirigenza biancoverde per festeggiare questo speciale compleanno nel migliore dei modi. Si parte lunedì 6 gennaio con il Cimento invernale dell’Epifania. Appuntamento presso la sede di via V maggio a Sturla a partire dalle 10 per il ritrovo con possibilità di formalizzare la propria iscrizione, tuffo in mare alle 11:30 e, dopo le spettacolari foto di rito, l’arrivo della Befana per la consegna dei doni e dei dolciumi ai più giovani. Alle 12.30, al termine delle premiazioni in sede, verranno serviti pasta e fagioli e panettone. La raccolta benefica, 6 euro per ogni partecipante, sarà dedicata all’Associazione Gigi Ghirotti onlus del professor Franco Henriquet.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, la piscina della Sportiva Sturla ospiterà il primo Trofeo Epifania-1° Memorial Emanuele “Renato” Delpino dedicato al preagonismo.



“Cimento e Memorial Delpino rappresentano due speciali occasioni per avviare in modo entusiasmante la stagione del Centenario – sorride il presidente Giorgio Conte – Il Cimento spinge ogni anno tante persone, sturline e non, a vivere un rapporto inedito con il mare d’inverno. Il Memorial Delpino ci permette dedicare ai preagonisti, il futuro della disciplina del Nuoto, una vetrina importante”.