Aeroporto: il Colombo “vola”, esulta Toti

“Un altro record per l’Aeroporto di Genova che per la prima volta nella sua storia supera la soglia di un milione e mezzo di passeggeri: nel 2019 i viaggiatori sono aumentati del 5,6% rispetto all’anno 2018. A trainare la crescita del Cristoforo Colombo sono stati soprattutto i voli internazionali (+ 12,4%), ma sono aumentati anche quelli privati (+2,1% di movimenti e +10,1% nel numero di passeggeri), segno che aumenta sempre di più la qualità del nostro business e del turismo. Un boom anche rispetto agli altri scali italiani (+ 5,7% rispetto al traffico in Italia, cresciuto mediamente del 4%). Un’altra buona notizia, un’altra conferma che stiamo lavorando bene, per una regione più ricca, più forte e più competitiva! E poi… avete mai visto la Liguria dall’alto?”. Lo scrive il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti su facebook.