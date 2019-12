Sori: la programmazione cinema alla Sala Costa

Dalla Sala cinema Enzo Costa di Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681) riceviamo e pubblichiamo

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Martedì 31 dicembre ore 16:00

Mercoledì 1 gennaio ore 21:00

GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza

REGIA: J.J. Abrams

ATTORI: Daisy Ridley, Mark Hamill, Lupita Nyong’o, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Keri Russell, Carrie Fisher, Richard E. Grant, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Greg Grunberg, Billie Lourd, Jimmy Vee, Brian Herring, Dave Chapman

DURATA: 141 Min

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, film diretto da J.J. Abrams, è il terzo capitolo della trilogia della saga di Guerre Stellari ed è l’episodio finale epico dell’epopea su Skywalker. Un anno dopo gli eventi del precedente film, Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assembramenti ed è per questo che vediamo per la prima volta Finn, Poe e Rey uniti per combattere fianco a fianco. La Resistenza dovrà fare i conti solo con l’oscuro regime e fronteggiare i propri tumulti interni. Dal passato tornano nuove minacce, come Palpatine, il cui trono si erge minaccioso nel trailer circondato dai ghiacci, ma non quale sia la forma dell’Imperatore in questo film.

Al tempo stesso l’antica battaglia tra Jedi e Sith sembra aver raggiunto l’apice, mettendo un punto definitivo alla saga di Skywalker. Il film permetterà di scoprire di più anche sul passato di Rey (Daisy Ridley), l’eroina della nuova trilogia che ha definitamente abbracciato il Lato Chiaro della Resistenza, e sull’identità dei suoi genitori, che, secondo i capitoli precedenti, l’hanno abbandonata durante la tenera età. Sarà proprio lo scontro tra Rey e e Kylo Ren (Adam Driver) il motore attorno cui ruoterà il film e ne abbiamo un assaggio già nel trailer, dove scorre una scena in cui i due si affrontano sotto la pioggia su quella che sembra la carcassa di una seconda Morte nera distrutta. Ma non stupirebbe un’alleanza tra Rey e Kylo Ren.

I fan della saga sono stati colpiti in particolare da una frase del trailer, quella di C-3PO che lascia presagire un addio definitivo del robot, sebbene sia sempre stato di temperamento molto pessimista.

Il primo Natale

Venerdì 3 gennaio ore 21:00

Sabato 4 gennaio ore 21:00

Domenica 5 gennaio ore 18:00

Lunedì 6 gennaio ore 21:00

Mercoledì 8 gennaio ore 21:00

GENERE: Commedia

REGIA: Salvatore Ficarra, Valentino Picone

ATTORI: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia, Giovanna Marchetti

DURATA: 100 Min

Il Primo Natale, settimo film di Ficarra e Picone, vede protagonisti Salvo e Valentino in due vesti completamente contrapposte: ladro il primo, sacerdote il secondo.

Il palermitano Salvo è un ladro di sacre reliquie, ma non è affatto credente e vede nei suoi santi furti solo un’occasione di arricchimento. Valentino è un prete che esercita nel paesino siculo ed è fortemente affascinato dal presepe e dall’incanto che la sacra composizione suscita nei fedeli, tanto da realizzarne uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto di Gesù Bambino. Quando Salvo, mosso dal clamore suscitato dall’iniziativa di don Valentino, decide di rubare la statua, non si aspetta che il suo mondo ateo e quello cristiano si scontreranno in pieno.

I due si ritroveranno catapultati indietro nel tempo nella Palestina di oltre duemila anni fa, fino all’epoca, appunto, del primo Natale. Mentre si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per fare in modo che la venuta al mondo di Gesù vada secondo la tradizione, Re Erode (Massimo Popolizio), intimorito dalla prossima nascita di quello che è stato definito il “Re dei Re”, è sulle loro tracce. Questo viaggio fantastico e inaspettato si trasformerà in una vera e propria missione: salvare la vita a Gesù, ma sarà anche un’occasione per scoprire se stessi.

Salvo e Valentino cambieranno le sorti del Natale o riusciranno a salvare la festa più attesa dell’anno?

Paw Patrol Mighty Pups – Il film dei super cuccioli

Sabato 4 gennaio ore 17:30

Domenica 5 gennaio ore 15:30

Lunedì 6 gennaio ore 17:30

GENERE: Avventura, Animazione

REGIA: Charles E. Bastien

DURATA: 44 Min

Paw Patrol Mighty Pups – Il film dei super cuccioli, diretto da Charles E. Bastien, il film è basato sull’omonima serie animata. In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol: Ryder e gli amati cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Skye, Rocky ed Everest, con i loro fantastici superpoteri dimostreranno che niente è irrisolvibile e che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa. La squadra dei cognolini eroici, è chiamata ad entrare in azione quando un meteorite sta per cadere sulla città di Adventure Bay, a causa di una maldestra manovra del nipote del Sindaco Humdinger, Harold. Grazie al transito del metrotite, Ryder e i suoi amici cuccioli, acquisiscono un’energia magica, che gli permetterà di avere nuovi straordinari superpoteri, diventando così Mighty Pups!. Harold purtroppo utilizzerà a suo vantaggio i superpoteri e farà si che tutta Adventure Bay diventi finlamente sua, catturando Ryder nella torre. I Supercuccioli uniti dalla forza dell’amicizia e attraverso un lavoro di squadra combatteranno contro il nemico Harold e il suo robot gigante per riuscire a salvare l’amico Ryder.

Prezzi: Intero 6.00 € Ridotto 5.00 € (venerdì, sabato, domenica e festivi)

Mercoledì ridotto 4.50 €

Giovedì d’essai 4.50€