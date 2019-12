Sestri: incontro su “Pandolce genovese: la tradizione, il gusto, le feste”

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 3 gennaio alle 16,30 a Sestri Levante, presso la Sala Bo di Palazzo Fascie. si parlerà di pandolce genovese: la tradizione, il gusto, le feste.

Interverranno lo storico Giorgio ‘Getto’ Viarengo, la nutrizionista Polyanna Zamburlin, Lella Canepa dell’Associazione culturale Erbando che svelerà i segreti delle ricette casalinghe di questo panettone.

Prose e versi in genovese sul tipico prodotto, saranno proposti dagli attori della Compagnia teatrale I Senzapretese.

L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Camelot, in collaborazione con Mediaterraneo Servizi e con il patrocinio del Comune di Sestri Levante.

“Il pane rappresenta un fondamentale simbolo della nostra alimentazione assumendo un valore come metafora morale e spirituale” dice Giorgio ‘Getto’ Viarengo. “Questi tratti sono ben leggibili nella cultura cristiana, basti pensare al progetto del pane quotidiano come essenzialità del vivere. La storia dell’evoluzione della panificazione è la storia dell’uomo, dai primi pani non lievitati, alla scoperta della pasta madre, i pani stampati che segnano il calendario e le stagioni. Il pane di San Rocco, di San Antonio, di San Martino, il pane dei morti e la ciambella pasquale. Un cammino lungo dove il pane racconta anche l’evoluzione del cibo in diversi territori: dai “testaie” alla focaccia, dai cuculli alle farinate. Poi arriva la festa e il pane diventa dolce! Un racconto per riflettere e capire che il cibo è davvero un tratto della nostra cultura”.