Regione: “Autostrade, ora rimbocchiamoci le maniche”

“Quanto accaduto ieri sera nella galleria di Masone è grave, molto grave, perché denota e trasmette un senso di insicurezza sulla nostra rete autostradale. Basta giocare: c’è bisogno che Società Autostrade metta in piedi un vero piano di ristrutturazione, monitoraggio e controllo su tutta la rete e lo faccia subito, con centinaia di milioni investiti e uno sforzo straordinario. C’è bisogno che il Governo torni a fare il Governo, controlli: abbiamo perso un anno e mezzo nella lite sulla concessione, si decida che cosa fare delle concessioni ma nel frattempo non si lasci gli italiani ostaggio di autostrade che devono necessariamente essere controllate con grande attenzione e hanno bisogno di un piano straordinario di investimenti. La Liguria c’è, la Liguria resiste: oggi il traffico, grazie anche alle misure che abbiamo deciso ieri in questa sede è tornato accettabile. E quindi nonostante le difficoltà dico: rimbocchiamoci tutti le maniche. Smettiamo di fare polemica e ognuno cominci a fare davvero il suo mestiere. Basta ululare alla luna, basta litigare. Tutti facciano il loro: Società Autostrade investa i soldi che ha preso agli italiani e lo faccia immediatamente, il Governo torni a controllare (cosa che non fa da troppo tempo) e a gestire le concessioni di questo paese, poi decida legittimamente che cosa farne ma lo faccia da subito. Noi le maniche ce le siamo già rimboccate e per fortuna oggi la Liguria è di nuovo raggiungibile dalle sue autostrade e grazie al cielo, visto che siamo così belli e ospitali, anche piena di turisti”. Così il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in un breve video.