Recco: nasce il primo sentiero con segnaletica fissa

Da due anni Il Gruppo organizzativo della “Mangialonga nel Golfo Paradiso” unitamente al Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile lavorano per dotare, il sentiero interessato all’iniziativa, con una segnaletica fissa permettendo a cittadini o amanti delle camminate di percorrere il sentiero seguendo le indicazioni.

Così a Recco nascerà il primo percorso che verrà attrezzato con le paline in legno, posizionate e dotate di cappucci in acciaio inox e gli adesivi con le indicazioni in continuità con quelli presenti sul Monte di Portofino.

Infatti sono stati installati 12 supporti in legno e il Gruppo Vab sta lavorando all’elaborazione delle indicazioni che andranno sulle varie facce del paletto con indicazioni di meta, direzione, segnavia, tempi di percorrenza. Ogni paletto avrà anche indicazioni di soccorso con un numero univoco (che per gli addetti al soccorso sarà elencato e a disposizione nelle sale operative) e coordinate geografiche da comunicare in caso di bisogno.

Col tempo è intenzione, dicono gli amici Vab e Mangialonga, lavoreremo per la predisposizione di questa segnaletica anche su altri percorsi del territorio comunale.

Cogliamo l’occasione per darvi appuntamento per l’edizione 2020 della Mangialonga nel Golfo Paradiso