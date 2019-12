RASSEGNA STAMPA. In Liguria l’incubo autostrade

Oggi, martedì 31 dicembre, auguri a Silvestro. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Santi patroni, per chi soffre di calcoli renali: Cosma e Damiano. Parole: cincin (formula di invito e augurio nell’apprestarsi a brindare, termine di origine cinese).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX: incubo autostrade, dopo i ponti crollato tratto della volta di una galleria. Capodanno: i divieti; ristoranti col tutto esaurito. Pesca: stagione più corta, la protesta degli operatori. La cronaca nel 2019 nel Levante.

Sestri Levante diventa città plastic free. Sestri Levante: 70 chili di cibo per proprietari disagiati. Sestri Levante: migliorie alla viabilità in A-12. Lavagna: il ricordo di Roberto Napolitano. Chiavari: percorso naturalistico lungo l’Entella. Chiavari: bilancio approvato per 41 milioni.

Rapallo: i 5 Stelle: no all’ospedale ai privati. Santa Margherita Ligure: prima ora gratuita nei parcheggi blu per tutti i residenti. Parco di Portofino, Francesco Olivari contro la Regione: “Estromessi senza neppure essere avvisati”

Recco: le dimissioni dal Consiglio comunale di Massimo Trebiani.

Borzonasca: auto contro cavallo. Santo Stefano d’Aveto: impianti di risalita aperti, in attesa della neve.