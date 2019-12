Rapallo: un nuovo libro racconta la storia della città

Da Alessandra Rotta riceviamo e pubblichiamo

Il 2 gennaio 2020 alle 18.30, nella Taverna del Gallo Nero di Rapallo (in via Magenta 10) l’autrice Alessandra Rotta, con Marina Cavana e Daniele Calcagno a colloquio con Enrica Melossi presentano il volume “Rapallo -La storia nei secoli”

Accanto all’autrice, studiosi di alto livello approfondiscono singole tematiche e specifici monumenti, in quanto documenti vivi di quella complessa realtà che oggi chiamiamo, semplicemente, Rapallo. Fotografie di grande sensibilità e qualità artistica, quasi tutte scattate dagli appartenenti al Gruppo fotografico Dietro a un vetro, arricchiscono tutto il racconto. Tradotto integralmente in inglese, per offrire anche ai turisti un accurato profilo storico della città.

Questo libro vuole essere un omaggio a Rapallo, per condividere e promuovere le bellezze, la storia e le tradizioni del suo territorio. L’essenza e la specificità del lavoro sono sintetizzati nell’introduzione, di Colette Bozzo Dufour: Rapallo, dalla cronaca al tempo storico. Una storia di terra e di mare.

Di Rapallo, si è scelto di trattare alcuni aspetti della sua storia globale, studiando quanto compete al territorio in senso lato e, ancor più, al paesaggio. Per far ciò l’autrice utilizza la dialettica fra terra e mare, in linea con la lettura del Paesaggio come storia, e individua il senso stesso del paesaggio, in quel razionale disegno dello spazio fra rete stradale, distribuzione e sfruttamento del suolo, emergenze del costruito, realtà monumentali e artistiche. Affiancata, in questa ampia osservazione, da studiosi di alto livello che approfondiscono singole tematiche e specifici monumenti, in quanto documenti vivi di quella complessa realtà che oggi chiamiamo, semplicemente, Rapallo.